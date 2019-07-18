В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против 24 представителей ФСБ высокого ранга

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Группа конгрессменов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, внесла в четверг в Палату представителей Конгресса США законопроект, предполагающий введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России высокого ранга в ответ на арест 24 украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом говорится в распространенном заявлении американских законодателей.

Согласно этой инициативе, санкции должны распространяться на "высокопоставленных сотрудников ФСБ и их ближайшее окружение" и действовать до тех пор, пока "Россия не освободит 24 украинских моряков и три корабля". "Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире", - утверждают конгрессмены.

Законопроект теперь должен поступить на рассмотрение Палаты представителей.

Лефортовский суд Москвы 17 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам. 25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.