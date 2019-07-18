Министра обороны Аргентины назвали ответственным за ошибки при поиске подлодки San Juan

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Аргентины и его глава Оскар Агуад несут ответственность за ошибки, которые были совершены при попытке спасения и поиске погибшей подводной лодки ВМС республики San Juan. К такому выводу пришли члены парламентской комиссии в докладе, выдержки из которого привел в четверг телеканал Todo Noticias .

"Что касается ответственности Агуада и служащих его министерства, начиная с момента, когда стало известно о потери контакта с субмариной, было очевидно отсутствие правильного руководства при кризисе, сокрытие обстоятельств трагедии от родственников и общественности, промедление с наймом компании, которая занялась бы поиском судна <...>, что указывает на явную политическую и административную ответственность Агуада и его ближайших сослуживцев", - говорится в докладе.

Члены комиссии также пришли к выводу, что президент Аргентины Маурисио Макри "продемонстрировал недостаточную вовлеченность в то, что касалось трагедии". Они также раскритиковали решение главы государства оставить Агуада во главе Минобороны.

Кроме того, составители доклада обвинили руководство вооруженных сил "в неправильной оценке серьезности инцидента", что помешало раньше начать операцию по спасению субмарины.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. В день исчезновения подлодки экипаж информировал командование о попадании воды в отсек с аккумуляторами, что привело к короткому замыканию и "началу возгорания".

Частная американская компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины, обнаружила погибшую субмарину на глубине 907 метров в ноябре прошлого года.