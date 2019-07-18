NYT: бывший сотрудник военной разведки США Дэвид Кэттлер станет помощником генсека НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Бывший глава центра по борьбе с терроризмом Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Дэвид Кэттлер, ныне занимающий руководящую должность в аппарате директора Национальной разведки, займет пост помощника генерального секретаря НАТО Йенса Столтеньерга по вопросам разведки и безопасности. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По данным издания, эту информацию ему уже подтвердила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. The New York Times отмечает, что на посту помощника генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Кэттлер сменит представителя Германии Арнда Фрейтага фон Лорингхофена, который первым занял эту должность после ее создания в октябре 2016 года.

Тогда сообщалось, что большая часть работы помощника генсека будет направлена на улучшение обмена разведданными по наращиванию Россией военной мощи, а также на устранение дублирования резведывательной деятельности в гражданской и военной сферах. Помимо этого, в сферу его ответственности входит улучшение обмена разведданных в области борьбы с терроризмом. Газета отмечает, что официально о назначении бывшего главы контртеррористического центра военной разведки США помощником генсека НАТО будет объявлено в скором времени.