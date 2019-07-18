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Индия запросила у России предложение по модернизации своих Су-30МКИ

Начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа добавил, что Нью-Дели рассматривает возможность обучения своих военных в России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Индия планирует модернизировать парк своих истребителей Су-30МКИ и запросила у России соответствующие предложения. Об этом сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа по итогам рабочего визита в Россию.

"Мы запросили от российской стороны предложения по модернизации в соответствии с текущими потребностями", - сказал он.

Дханоа добавил, что индийская сторона довольна программой обновления истрелителей МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29, которые модернизировали до более современных систем вооружения и авионики. Усовершенствованные самолеты принимали участие в учениях, ВВС Индии остались довольны результатом.

"Поэтому теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30, которые эксплуатируем порядка 20 лет. Соответственно, их авионика и системы вооружения также требуют модернизации", - пояснил маршал.

Он также добавил, что Индия рассматривает возможность отправки своих офицеров на курсы подготовки в Россию.

Маршал отметил, что индийской стороне нужно больше возможностей для обучения своих ВВС. "Меня, например, у вас приятно удивили тренажеры самолетов, особенно Ил-76. Было бы хорошей идеей направить в Россию наших специалистов не только для ознакомления, но и обучения на тренажерах, а также на российских системах вооружения", - сказал Дханоа.

По его словам, единственная сложность этой программы в том, что обучение будет проходить на русском языке. Поэтому, добавил индийский маршал, нужно обучить русскому языку индийских офицеров перед отправкой РФ.

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