{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Трамп обсудил с премьером Нидерландов НАТО и расследование катастрофы MH-17

Стороны также обсудили сотрудничество между США и Нидерландами, направленное, в частности, на противостояние ИГ

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили в четверг расследование катастрофы малайзийского Boeing MH17 в небе над Украиной и укрепление НАТО. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.

"Они обсудили сотрудничество между США и Нидерландами, направленное на то, чтобы противостоять общим вызовам в области безопасности, в том числе укрепление НАТО, победу над ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ), а также обеспечение безопасности судоходства", - говорится в документе.

"Двое лидеров также отметили, что вчера была пятилетняя годовщина событий, когда был сбит самолет компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17. Соединенные Штаты полностью поддерживают продолжающуюся работу властей Нидерландов и Совместной следственной группы, направленную на то, чтобы привлечь к ответственности виновных", - заявила пресс-служба.

Теги
Рютте, МаркСШАНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой областиТрамп, Дональд
Гибель аргентинской подлодки
Министра обороны Аргентины назвали ответственным за ошибки при поиске подлодки San Juan
Парламентская комиссия также пришла к выводу, что президент Аргентины Маурисио Макри "продемонстрировал недостаточную вовлеченность в то, что касалось трагедии"
Читать полностью