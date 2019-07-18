Трамп обсудил с премьером Нидерландов НАТО и расследование катастрофы MH-17

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили в четверг расследование катастрофы малайзийского Boeing MH17 в небе над Украиной и укрепление НАТО. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.

"Они обсудили сотрудничество между США и Нидерландами, направленное на то, чтобы противостоять общим вызовам в области безопасности, в том числе укрепление НАТО, победу над ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ), а также обеспечение безопасности судоходства", - говорится в документе.

"Двое лидеров также отметили, что вчера была пятилетняя годовщина событий, когда был сбит самолет компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17. Соединенные Штаты полностью поддерживают продолжающуюся работу властей Нидерландов и Совместной следственной группы, направленную на то, чтобы привлечь к ответственности виновных", - заявила пресс-служба.