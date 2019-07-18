В США заявили, что Москва придает большее значение Арктике, чем Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Москва исходит из того, что Арктика имеет ключевое значение, с точки зрения Вашингтона это удаленный регион. Такое мнение выразил в четверг командующий Береговой охраной США Карл Шульц, выступая на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо).

Во время дискуссии о соперничестве государств в Арктике он отметил: "Думаю, с точки зрения того, как Россия смотрит на мир, Арктика имеет ключевое значение. Мы в США рассматриваем Арктику как нечто далекое".

Шульц отметил, что "у России имеются десятки ледоколов", в их числе атомные. "У нас есть два", - добавил он.

Командующий Береговой охраной США также констатировал, что Китай располагает лишь несколькими ледоколами, однако в последующие годы их будет больше. "Китай обойдет нас с точки зрения строительства новых кораблей к 2025 году", - сказал он.