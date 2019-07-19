В МИД Норвегии сообщили, что переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы идут успешно

ТАСС, 19 июля. Процесс переговоров между делегациями, представляющими администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозицию Боливарианской Республики, продолжаются успешно и без перерывов. Об этом в четверг сообщил МИД Норвегии, которая выступает посредником в переговорном процессе.

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"Сообщаем, что представители основных политических сил Венесуэлы продолжают переговоры, начатые в Осло, в рамках диалога, который работает непрерывно и эффективно", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского МИД.

В документе вновь подчеркивается, что участники переговоров должны проявлять "предельную осторожность в своих комментариях и заявлениях о процессе в соответствии с установленными руководящими принципами". "В интересах переговоров важно, <...> чтобы все участники уважали конфиденциальность процесса", - отмечается в заявлении.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, не исключив, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.