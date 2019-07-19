Мадуро назвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека врагом Венесуэлы

КАРАКАС, 19 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг заявил, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) превратилось во врага Боливарианской Республики после публикации доклада о ситуации в южноамериканской стране. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

"Это Управление верховного комиссара [ООН] по правам человека объявило себя врагом Венесуэлы. Мы не можем ожидать ничего хорошего от этого офиса", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в его Twitter.

Глава Венесуэлы добавил, что представители ООН "лгут". "Венесуэла продолжит двигаться вперед по пути своей революции и своих миссиях, революция будет продолжаться и победит", - подчеркнул он.

В начале июля Управление ООН по правам человека опубликовало свой доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению Совета ООН по правам человека (СПЧ). В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране. В УВКПЧ считают, с 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на "нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству". Согласно докладу, по состоянию на 31 мая под стражей находились "793 человека, произвольно лишенных свободы".

В этом году политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.