МИД Японии вызвал посла Южной Кореи для вручения ноты протеста

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно вызвал в пятницу посла Южной Кореи Нам Гван Пхо для вручения ему ноты протеста в связи с отказом Сеула вынести на рассмотрение международного арбитражного суда дело о компенсациях за принудительный труд в годы колониального правления Японии на Корейском полуострове. Об этом объявило японское внешнеполитическое ведомство.

Японское правительство предлагало созвать арбитражную коллегию для урегулирования вопроса о компенсациях для корейских рабочих, которые были принудительно мобилизованы в качестве дополнительной рабочей силы в годы Второй мировой войны.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.