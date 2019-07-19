Times: три британских министра планируют в ближайшее время подать в отставку

ТАСС, 19 июля. Три члена британского кабмина готовятся подать в отставку до того, как следующий премьер-министр страны, которым, как ожидается, станет экс-глава МИД Борис Джонсон, приступит к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The Times.

По данным ее источников, министр юстиции Дэвид Гок намеревается подать заявление об отставке вскоре после того, как Тереза Мэй проведет в следующую среду свою последнюю пресс-конференцию в качестве премьер-министра Соединенного Королевства.

Министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт также планируют покинуть свои посты до того, как новый глава кабинета вступит в должность, отмечает The Times.

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а затем и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля, на следующий день Мэй должна будет передать ему свои полномочия. Фаворитом гонки называют евроскептика Бориса Джонсона. Его соперником является нынешний глава МИД Джереми Хант.