Зариф подтвердил подготовку к саммиту в астанинском формате в Турции

ООН, 19 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассчитывает провести следующую встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Турции в рамках готовящегося саммита в астанинском формате. Об этом он сообщил в четверг корреспонденту ТАСС.

"Я думаю, мы встретимся [с Сергеем Лавровым] в Турции на саммите астанинского формата, который пройдет через некоторое время", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках его возможных контактов с главой МИД РФ. "Но я могу увидеть его и до этого", - отметил он.