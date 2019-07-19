СМИ: правоохранители Бразилии заморозят ряд расследований о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июля. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии выпустила циркулярное указание о приостановке на неопределенный срок всех расследований, основанных на информации, полученной от финразведки и налоговой службы страны без разрешения суда. Таким образом ведомство хочет обезопасить дальнейшие результаты своей работы от возможного признания в дальнейшем незаконными, сообщил в четверг телеканал Globo.

Решение правоохранителей обусловлено вынесенным накануне вердиктом председателя Федерального верховного суда (ФВС) южноамериканской республики Диаса Тоффоли, в соответствии с которым для использования следствием такого рода секретных данных необходимо согласие Фемиды. Примечательно, что истцом в высший судебный орган страны по данному вопросу выступил старший сын бразильского лидера Жаира Болсонару, сенатор Флавиу Болсонару, являющийся фигурантом как раз одного из таких следственных процессов. Прокуратура штата Рио-де-Жанейро подозревает его в незаконном обогащении и отмывании денег.

Сам молодой политик категорически отвергает подозрения правоохранителей, заявляя о законном происхождении полученных средств и отсутствии в своих действиях состава преступления. Он также утверждает, что следствие незаконно получило доступ к сведениям, составляющим его банковскую тайну, и сделало их достоянием общественности.

Ряд экспертов полагает, что требование об обязательном согласовании с судебными органами процедуры передачи следствию сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, противоречит руководствам и рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Данное обстоятельство, по их мнению, способно в том числе негативно сказаться на инвестиционном рейтинге государства.

Дело Флавиу Болсонару

Подозрения правоохранителей вызвали сделки купли-продажи недвижимости в Рио-де-Жанейро в период с 2010 по 2017 год, в результате которых дополнительный доход Флавиу Болсонару, занимавшего в то время пост регионального депутата, значительно превысил его официальный заработок. Всего, как полагают следователи, сын главы государства приобрел по заниженной и затем продал по завышенной стоимости 19 жилых и коммерческих объектов, выручив таким образом более 3 млн реалов (свыше $800 тыс. по текущему курсу).

В середине января стало известно, что финансовые органы Бразилии выявили подозрительное движение средств на счету Флавиу Болсонару. По информации Комитета по контролю за финансовой деятельностью (СОAF - орган, который отслеживает финансовые операции для борьбы с отмыванием денег), с 9 июня по 13 июля 2017 года на счет Флавиу Болсонару было сделано 48 переводов на общую сумму 96 тыс. реалов (около $26 тыс.). В докладе COAF также говорилось, что все 48 раз средства переводились через банкомат, расположенный в здании законодательной ассамблеи штата Рио-де-Жанейро, где сын президента работал до недавнего времени.

Специалистам финансового органа показалось подозрительным, что переводы были сделаны частями, по 2 тыс. реалов ($530) каждый. По их мнению, это могло быть связано с попыткой скрыть происхождение средств. В свою очередь Болсонару - младший заявил, что вызвавшие подозрение средства на его банковском счету были получены от продажи квартиры. По словам политика, в соответствии с договором покупатель квартиры передал ему часть платежа наличными, и именно эти средства он клал на свой счет через банкомат.