МИД Венесуэлы: власти страны хотят прийти к мирному сосуществованию с оппозицией

ООН, 19 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Власти Венесуэлы ставят задачу добиться всеобъемлющих договоренностей о мирном сосуществовании и урегулировании конфликта на переговорах с оппозицией на Барбадосе. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС глава МИД страны Хорхе Арреаса.

"Цель переговоров - политическое соглашение о сосуществовании, толерантности, мире, - сказал руководитель внешнеполитического ведомства. - Мы хотим взять под контроль глубокий конфликт, терзающий нашу страну уже много лет".

"Так что цель - это всеобъемлющие договоренности", - подчеркнул министр. "Нам нужен постоянный канал переговоров, который сохранялся бы, если потребуется, в течение нескольких лет, пока мы не разрешим все противоречия", - полагает он.

Глава МИД не стал прогнозировать, сколько может продлиться нынешний раунд переговоров. "Нет каких-то установленных сроков. Есть очень глубокие расхождения. Здорово, если можно было бы разрешить их за три дня, но, конечно, времени потребуется значительно больше", - заключил он.

По его словам, речь идет о "конфликте между теми, кто правил [в Венесуэле] в течение многих лет, кто многие годы давал США доступ к венесуэльской нефти, и новым правительством, пришедшим к власти после революции". "Все последующие после революции годы были как бы главами все того же противостояния. Нам нужно научиться жить вместе, сосуществовать во всех сферах, работать вместе на благо страны", - убежден Арреаса.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, не исключив, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

Кризис в Венесуэле

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.