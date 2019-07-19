В Тегеране опровергли уничтожение иранского беспилотника в Ормузском проливе

ТАСС, 19 июля. Тегеран не терял ни одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские военные сбили в четверг в Ормузском проливе иранский БПЛА.

"Мы не потеряли ни одного беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще, - написал Арагчи в пятницу в своем Twitter. - Я боюсь, что [десантный корабль ВМС] США Boxer по ошибке сбил свой беспилотник".

Как сообщил ранее Трамп, универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг БПЛА Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. По словам президента, иранский аппарат "игнорировал многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю, а также "угрожал безопасности корабля и его экипажа".

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.