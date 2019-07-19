Украина готова обменять Вышинского на Сенцова

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Украина готова обменять главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, и осужденный российским судом за терроризм в Крыму Олег Сенцов рассматривается как вариант для такого обмена. Об этом в пятницу на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы действительно хотим, чтобы такой момент наступил в ближайшее время. Мы готовы поменять Вышинского. Сенцов - как пример: мы готовы поменять на Сенцова", - заверил глава государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что "Сенцов - это не разменная монета". "Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных", - пояснил он, добавив, что обмен Вышинского мог бы стать первым шагом на этом пути.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что в Офисе главы государства предлагают освободить осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова одновременно с главным редактором агентства "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, находящимся под стражей на Украине. Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение в РФ журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 20 годам колонии строгого режима за создание террористической группы, действовавшей в Крыму. Весной 2014 года ее участники подожгли в Симферополе офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

Российский журналист, главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года в Киеве. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 19 июля. Срок ареста журналиста истекает 22 июля. До этого времени судьи должны принять решение о мере пресечения журналисту, иначе он будет освобожден.

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