Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков не в порядке обмена

КИЕВ, 19. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает возможность обмена украинских моряков, задержанных в РФ за нарушение госграницы в Керченском проливе. Об этом он заявил на брифинге в пятницу.

"Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть", - сказал Зеленский в пятницу.

МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Позже президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины "прочитал в интернете".

17 июля Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 морякам.