Вице-адмирал США: Америке нужны шесть новых ледоколов для конкуренции с Россией в Арктике

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Береговая охрана США нуждается в шести новых ледоколах для того, чтобы конкурировать с Россией в Арктике. Такую точку зрения выразил заместитель главы этой службы вице-адмирал Дэниэл Абель, выступая в четверг в Вашингтоне на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС США. Трансляция велась на сайте организаторов мероприятия.

"Мы собираемся обзавестись по меньшей мере шестью ледоколами, три из которых будут тяжелыми. Сейчас у нас есть только ледокол Polar Star, которому уже 40 лет", - заявил Абель. Он отметил, что Береговая охрана рассчитывает "получить эти корабли как можно скорее", поскольку "Россия недавно создала шесть баз в Арктике и построила шесть новых ледоколов".

О планах США начать строительство шести новых ледоколов стало известно в июне прошлого года. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп на церемонии смены командующего Береговой охраной заявил, что эта служба получит свой первый за последние более чем 40 лет тяжелый ледокол.

Руководство Береговой охраной вынашивало планы по оснащению флота новыми ледоколами в течение последних 20 лет. Теперь же командование заявляет, что настало время, когда закладывается фундамент реализации этой идеи. При этом оно настаивает на том, что данный процесс должен быть максимально ускорен.

Комментируя планы США увеличить свое присутствие в Арктике, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что "такой подход чреват самыми неблагоприятными последствиями как для стран региона, так и для его развития в целом". По словам дипломата, у Вашингтона "преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и на эскалацию напряженности".