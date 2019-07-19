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Парламентские выборы на Украине - 2019
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Зеленский сожалеет, что в Раду не пройдет много партий из-за высокого барьера

Президент Украины выступил за снижение порога с 5 до 3%

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что в новую Верховную раду по результатам выборов 21 июля пройдет мало партий из-за отказа депутатов снизить проходной барьер.

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"К сожалению, очень много партий не смогут преодолеть 5%-ный барьер. Это будет из-за господина [спикера Рады Андрея] Парубия", - сказал он в пятницу журналистам.

Зеленский подчеркнул, что очень хотел снизить проходной барьер до 3%. "Это были наши два условия: уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. Мы могли это сделать за один-три дня. Мое предложение было на первой встрече с господином Парубием. После его последнего ответа не вижу смысла продолжать разговор", - заключил президент.

Верховная рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. Тогда глава офиса президента Андрей Богдан публично заявил, что депутаты обманули Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство. По его словам, предложенные Зеленским изменения были поддержаны фракциями на совещании, но на на самом заседании Рады отклонены.

Теги
УкраинаПарубий, Андрей ВладимировичЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
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