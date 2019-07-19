Минимум за 27 лет. Темпы роста ВВП Китая замедляются, но главные трудности еще впереди

Темпы роста экономики Китая во втором квартале этого года замедлились до рекордно низкого с марта 1992 года значения. Аналитики объясняют такую динамику давлением торговой войны с США, замедлением роста мировой торговли и нарастающим недоверием со стороны потенциальных инвесторов. Что скрывается за опубликованными цифрами и как проявит себя вторая экономика мира к концу этого года — эти и другие вопросы заставляют браться за голову экспертов по всему миру. В целевом коридоре В понедельник Государственное статистическое управление КНР подвело итоги первого полугодия: согласно опубликованным данным, темпы роста ВВП Китая в январе — июне составили 6,3%, при этом в первом квартале показатель достиг отметки в 6,4%, а во втором опустился до 6,2%.

China’s economy grew by 6.2 per cent in the second quarter of 2019, the lowest figure since records began in March 1992, but other data for June better than expected #China #GDP https://t.co/uihKwI71Cs pic.twitter.com/Xy6x2WdZ1Y — SCMP Economy (@scmpeconomy) July 15, 2019

По словам аналитиков, такая динамика связана, прежде всего, с протекционистскими мерами Соединенных Штатов, которые продолжают охлаждать доверие потенциальных инвесторов и сдерживать рост мировой торговли. Вместе с тем власти КНР утверждают, что снижение показателей — это вполне нормальное явление, которое связано с переходом от быстрых темпов роста китайской экономики к высококачественному развитию. Опубликованные Госстатом данные ВВП находятся в целевом на этот год коридоре в 6–6,5% и по сравнению с показателями других стран остаются одними из самых высоких в мире. Статистические данные за июнь выглядят довольно позитивно: объем промышленного производства вырос в шестом месяце на 6,3%. Розничные продажи увеличились на 9,8% и продемонстрировали максимальный прирост с марта 2018 года. Инвестиции в основные фонды ускорились на 5,8% при прогнозе в 5,5–5,6%, вложения в недвижимость выросли на 10,1% в годовом исчислении. Увеличились и розничные продажи, доходы населения, при этом величина располагаемого дохода (после уплаты налогов) на душу также демонстрировала стабильность. Что скрывают цифры Несмотря на, казалось бы, оптимистичную картину, некоторые эксперты по-прежнему сохраняют осторожность и скептицизм в отношении опубликованной статистики. Западная пресса отмечает, что наряду с ростом инвестиций в недвижимость в апреле и мае текущего года в Китае наблюдалось сокращение продаж новых домов. В свою очередь увеличение объемов розничных продаж нередко связывают с ростом продаж автомобилей, которые на протяжении последних двух месяцев подстегивались скидками со стороны дилеров.

Старший экономист гонконгского подразделения банка HSBC Джулия Ван также не исключает, что китайские производители могли специально ускорить выпуск тех товаров (общей стоимостью $300 млрд), на которые США грозились ввести пошлины до саммита G20 в Осаке. "Эти факторы, вероятно, могли вызвать искажение ежемесячных статистических данных, — отметила Ван в комментарии гонконгской газете South China Morning Post. — Поэтому мы предпочитаем учитывать темпы роста ВВП Китая на уровне 6%, что демонстрирует скорее стабильность производства, а не его рост". Сложности впереди Аналитики утверждают, что главные трудности КНР еще впереди. По словам специалистов, Китаю необходимо "запастись терпением и набраться мужества", чтобы справиться с нарастающей неопределенностью в глобальной экономике и достичь целевых показателей роста по итогам этого года.

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