Китай выразил США протест в связи с санкциями за сотрудничество компаний КНР с Ираном

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Китайские власти направили американскому правительству протест в связи с однобокими санкциями Вашингтона в отношении нескольких китайских компаний за сотрудничество с Ираном. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай категорически против односторонних санкций США в отношении других стран, в том числе Китая, - отметил он на регулярном брифинге. - Мы требуем от Вашингтона незамедлительно прекратить подобные ошибочные действия, проявить уважение к законным правам других государств. Мы уже сделали Соединенным Штатам представление по этому поводу".

По словам дипломата, санкции, путем которых американская сторона пытается решить иранскую проблему, абсолютно неэффективны и не способны привести к снижению напряженности в регионе.

Как сообщило ранее Министерство финансов США, в связи с ядерной программой Тегерана американская сторона в четверг ввела санкции в отношении семи связанных с Ираном компаний, в том числе четырех зарегистрированных в Китае предприятий, поддерживающих с иранской стороной тесные контакты.