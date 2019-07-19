Власти Литвы подтвердили задержание фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решили проблему?

Это подтвердила журналистам в пятницу представитель Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

"Факт задержания данного лица, объявленного Интерполом в розыск, подтверждаем", - сказала она. От более детальных комментариев прокуратура, по словам Мартинонене, воздерживается.

Самарский районный суд 15 мая избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Ружечко, объявленного в розыск по делу о загрязнении нефти в "Дружбе", ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.