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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Власти Литвы подтвердили задержание фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Роману Ружечко предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Литовские власти задержали бывшего гендиректора компании "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко - находящегося в международном розыске фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба".

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Это подтвердила журналистам в пятницу представитель Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

"Факт задержания данного лица, объявленного Интерполом в розыск, подтверждаем", - сказала она. От более детальных комментариев прокуратура, по словам Мартинонене, воздерживается.

Самарский районный суд 15 мая избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Ружечко, объявленного в розыск по делу о загрязнении нефти в "Дружбе", ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

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ЛитваРоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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