Эксперт: политическая сила Зеленского зависит от новой парламентской конфигурации в Раде

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новая партийная конфигурация в Верховной раде Украины станет определяющей для рейтинга и политической силы президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС высказал член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.

По словам политолога, сейчас для президента Украины важным является формирование новой парламентской коалиции. "По экспертным оценкам, в парламент проходят четыре партии", - отметил он, уточнив, что имеет в виду партию нынешнего главы государства "Слуга народа", "Оппозиционную платформу - За жизнь", "Европейскую солидарность", блок Юлии Тимошенко "Батькивщина". За еще одно место, указал собеседник агентства, будут бороться несколько партий.

"Ряд парламентских долгожителей, скорее всего, туда [в Раду] не попадут, например Радикальная партия Олега Ляшко. Возможно, парламентская составляющая пополнится радикальными националистами, в частности объединением "Свобода" Олега Тягнибока", - добавил эксперт.

"Именно парламентская конфигурация определит дальнейшее формирование коалиции и то, кто станет новым премьер-министром страны. Это должен быть лояльный нынешнему украинскому президенту человек, - полагает Безпалько. - Возможно, что после этого Зеленский получит больше возможностей для управления государством, для кадровых решений". "Пока его возможности весьма ограниченны, его игнорируют и саботируют его решения, в том числе попытки наладить каким-то образом отношения с РФ", - заметил он.

В стремлении к диалогу

Кроме того, продолжил эксперт, может начаться переговорный цикл между Россией и Украиной, в результате которого обе стороны пойдут навстречу друг другу. "В частности, РФ может после решения суда амнистировать украинских моряков или российский президент может их помиловать как глава государства. В свою очередь, украинская сторона освободит и передаст России тех, кто долгое время находится в заключении без предъявления обвинений или в нарушение ряда законов Украины", - предположил эксперт.

"Сложно сейчас прогнозировать, все остается на уровне возможного. Кадровые решения на Украине сейчас непредсказуемы, - отметил он. - Украинскому руководству сейчас приходится непросто ввиду того, что ему достался ряд законов (принятых бывшим президентом Украины Петром Порошенко - прим. ТАСС), в том числе закон о тотальной украинизации (16 июля на Украине вступил в силу закон, которым вводится единственный государственный язык - украинский - прим. ТАСС). Бороться с этими законами и в целом с этим наследием новому руководству будет очень сложно".

"В Донбассе по-прежнему идет война, которая идет по причине как ряда политических интересов некоторых личностей, так и в силу того, что это выгодный бизнес, - продолжил Безпалько. - Если у Зеленского получится, тогда начнется очень медленное движение к миру, возможно, начнется отвод тяжелых вооружений, прекратятся обстрелы Донецка. И в этой связи может начаться медленная имплементация Минских соглашений".

Эксперт не исключает, что в данный момент российское руководство "ждет каких-либо шагов со стороны нового украинского руководства навстречу для поиска компромиссных решений и выравнивания российско-украинских отношений, которые рухнули ниже минимального уровня".

4 июля президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что диалог Москвы и Киева и улучшение отношений между РФ и Украиной возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.