Советник Зеленского допустил коалицию "Слуги народа" с "Батькивщиной" или "Голосом"

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Пропрезидентская партия "Слуга народа" после выборов в Верховную раду может создать коалицию с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко или "Голосом" Святослава Вакарчука. Об этом заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

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В интервью изданию "Левый берег" Шефир сообщил, что президент Владимир Зеленский и его команда "всегда хотели" консолидироваться с партией украинского музыканта Вакарчука, о чем и сам Зеленский заявлял в ходе своей президентской кампании. "Он [Зеленский] имел в виду, что если мы объединимся со Славой [Вакарчуком], то точно победим с огромным успехом", - добавил Шефир, выразив надежду, что партия Вакарчука пройдет в Раду.

Первый помощник президента допустил, что если "Голос" не преодолеет на парламентских выборах пятипроцентный барьер, то "Слуга народа" сможет консолидироваться с "Батькивщиной". Шефир подчеркнул, что пропрезидентская партия точно не будет создавать коалицию с "Европейской солидарностью" бывшего главы государства Петра Порошенко. "С Порошенко - нет, а с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования", - пояснил он.

Шефир отметил, что выступает за создание коалиции не "на основе дележки портфелей, а в результате которой в правительство приходят технократы".

Выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля. Согласно последнему опросу, проведенному Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко с 3 по 10 июля, в Раду проходит только четыре партии. Президентская партия "Слуга народа" сохраняет лидерство с 42,5%, вторую позицию занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 15,1%. За ней с отставанием почти вдвое идет партия Порошенко "Европейская солидарность" с 8,1%. Четверку замыкает "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 7,6%. Партия "Голос" Вакарчука, согласно этому опросу, не сможет преодолеть 5%-ный барьер.