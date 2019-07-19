{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меркель заявила, что Европа должна быть дееспособной

Канцлер Германии назвала хорошим решением для Европы назначение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии, добавив, что перед ЕС стоит множество вызовов
Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Назначение бывшего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии является хорошим решением для Европы. Такое мнение высказала в пятницу на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Это хорошее решение для Европы", - сказала она. "Мы, с точки зрения Германии, можем быть горды, что во главе Еврокомиссии снова будет немец, то есть немка, и что удалось избежать конфликта между институтами ЕС", - подчеркнула Меркель. Одновременно она выразила уверенность в том, что ФРГ в лице Аннегрет Крамп-Карренбауэр "будет иметь хорошего министра обороны". "Она опытный политик", - считает Меркель.

Канцлер подчеркнула, что перед ЕС стоит множество вызовов. В их числе она назвала ситуацию вокруг Ирана, Украины, проблему миграции. "Европа должна быть дееспособной", - указала Меркель.

Депутаты Европарламента 16 июля поддержали кандидатуру фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. Она приступит к выполнению своих обязанностей на новой должности 1 ноября, когда завершатся полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияЮнкер, Жан-КлодФон дер Ляйен, УрсулаКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
Brexit
Урсула фон дер Ляйен считает, что "жесткий" Brexit нанесет удар по Лондону и Брюсселю
Читать полностью