Союз журналистов Украины призвал Совет по свободе слова заняться делом Шеремета

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Национальной союз журналистов Украины (НСЖУ) считает, что расследование убийства Павла Шеремета должно стать первым вопросом на повестке дня будущего Совета по свободе слова при президенте Украины. Об этом заявил в пятницу глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Несмотря на неоднократные публичные обещания чиновников, преступление за три года не расследовано, заказчики убийства не названы, виновные не наказали. Именно поэтому отчет руководителей силовых структур о ходе расследования является крайне актуальным, - цитирует его слова пресс-служба НСЖУ в Facebook. - И будущий Совет по вопросам свободы слова должен начать свою работу именно с заслушивания отчета по "делу Шеремета".

В Союзе журналистов Украины подчеркнули, что лучшим свидетельством серьезности намерений команды нового президента Владимира Зеленского получить авторитет в сфере защиты свободы слова станет рассмотрение на первом заседании президентского Совета "дела Шеремета". "Именно физическая безопасность журналистов Украины сегодня вызывает огромную обеспокоенность не только нашей организации, но и авторитетных международных институтов", - отмечает Томиленко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке, критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации на Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета. Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета с 24 июля 2017 года. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу о его убийстве.

Российский, белорусский и украинский тележурналист Шеремет с 2012 года вел блог журналиста в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное историческое интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Был ведущим на украинском радио "Вести".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время экспертного совещания на тему" Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы - общие решения" 17 июля сообщил, что на Украине будет создан Совет по вопросам свободы слова для диалога с медиасообществом и борьбы с цензурой. В его состав войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.