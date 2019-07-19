{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Урсула фон дер Ляйен считает, что "жесткий" Brexit нанесет удар по Лондону и Брюсселю

Будущая глава Еврокомиссии также допустила отсрочку выхода Великобритании из ЕС

ТАСС, 19 июля. Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что так называемый жесткий Brexit (без сделки с Брюсселем) будет иметь "крайне негативные последствия" как для Великобритании, так и для ЕС. Об этом она заявила в интервью, размещенном в пятницу в газете The Guardian.

"Мы не хотим жесткого Brexit, это плохой результат для обеих сторон, - отметила фон дер Ляйен. - У нас уже есть хорошее соглашение о выходе [Великобритании из ЕС]".

Сделка, достигнутая ранее премьером Терезой Мэй и главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье, остается, по словам политика, основой для любых переговоров в будущем. "Это хорошее соглашение, которое было должным образом согласовано в соответствии с красными линиями, проведенными британским правительством", - подчеркнула будущая глава ЕК.

Она повторила свое мнение насчет того, что ЕС следует рассмотреть вопрос о продолжении переговоров с Великобританией по Brexit после 31 октября, когда Соединенное Королевство должно покинуть сообщество. По словам политика, она готова "поддержать дальнейшее продление [диалога], если на то будут веские причины". "Для обеих сторон очень важно, чтобы в наших будущих отношениях было упорядоченное и хорошее начало", - добавила фон дер Ляйен.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Тереза Мэй достигла на переговорах с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем на 31 октября.

Теги
ВеликобританияBrexitФон дер Ляйен, Урсула
Китай выразил США протест в связи с санкциями за сотрудничество компаний КНР с Ираном
По словам представителя китайского МИД Гэн Шуан, санкции абсолютно неэффективны и не способны привести к снижению напряженности в регионе
Читать полностью