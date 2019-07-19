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Меркель не сожалеет об уходе с поста председателя христианских демократов

Канцлер Германии также отметила, что, если Христианско-демократический союз спокойно продолжит реализовывать намеченные планы, то и его популярность вырастет

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не сожалеет об уходе с поста председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС) в декабре 2018 года. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

"Нет, я не сожалею об этом", - сказала Меркель. Касаясь снижения рейтинга консерваторов, она отметила, что, если ХДС спокойно продолжит реализовывать намеченные планы, то и популярность вырастет.

На фоне неудовлетворительных результатов, показанных ХДС на земельных выборах в прошлом году, она была вынуждена оставить пост председателя ХДС, которым руководила с 2000 года. Однако Меркель уступила лишь частично и смогла добиться того, что во главе партии встала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается ее протеже.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
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