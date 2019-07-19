Меркель заверила, что Британия в случае необходимости получит больше времени на Brexit

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. ЕС готов предоставить Великобритании отсрочку в вопросе выхода Соединенного Королевства из Евросоюза в случае, если от Лондона поступит такая просьба. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Если Великобритании потребуется больше времени, мы предоставим Великобритании это время", - сказала она. Однако пока, по ее словам, этот вопрос не обсуждался.

Отвечая на вопрос о возможности проведения второго референдума по Brexit, Меркель сказала, что "это британские решения". "Здесь я не вмешиваюсь", - отметила она.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Тереза Мэй достигла на переговорах с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем на 31 октября.