Меркель назвала отношения между Россией и правыми партиями в ЕС причиной для беспокойства

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Отношения между Москвой и правопопулистскими партиями в ЕС являются поводом для беспокойства. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Здесь возникают вопросы, - утверждала она. - Мы постоянно наблюдали за тем, что правоориентированные партии, популистские партии получили со стороны России в той или иной форме очень сильную поддержку". "Это является поводом для беспокойства", - считает Меркель.

Касаясь скандала в Италии по вопросу предполагаемого финансирования из РФ "Лиги", одной из двух правящих партий, Меркель сказала, что итальянская сторона должна прояснить все обстоятельства.

Поводом для скандала в Италии послужила публикация на американском сайте Buzzfeed аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлукой Савоини - одного из давнишних соратников вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини, возглавляющего "Лигу". Глава итальянской ассоциации беседовал с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере 65 млн долларов могла получить партия. Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась. И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции.