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Итальянская оппозиция готовит вотум недоверия главе МВД из-за скандала с партией "Лига"

Маттео Сальвини подозревают в получении средств из России на финансирование партии

РИМ, 19 июля. /ТАСС/. Итальянская оппозиционная Демократическая партия (ДП) готовит резолюцию о выражении недоверия вице-премьеру и главе МВД страны Маттео Сальвини, которая будет представлена в парламенте. Об этом сообщила в опубликованном в пятницу интервью газете La Stampa депутат от ДП Мария Элена Боски, уточнив, что инициатива оппозиции продиктована скандалом вокруг утверждений о том, что Россия могла финансировать партию Сальвини "Лига", которая входит в Италии в правящую коалицию.

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"Мы говорим об очень серьезных подозрениях, я даже не знаю, что еще должен сделать министр, чтобы вызвать недоверие. Если не сейчас выражать недоверие, то когда?" - сказала Боски. Она также высказала убеждение, что другая коалиционная правящая партия - "Движение "5 звезд" - должна поддержать инициативу и проголосовать за вотум недоверия.

Поводом для громкого политического скандала, затронувшего репутацию Сальвини послужила публикация на американском сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлукой Савоини - одного из соратников Сальвини - с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить партия.

Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась. И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Тем не менее прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции. Итальянская оппозиция требует от вице-премьера, чтобы он объяснился в парламенте. Однако Сальвини заявляет, что ему нечего прояснять.

Второй вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо выразил доверие коллеге по кабинету и заверил, что правительственный кризис стране не грозит.

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