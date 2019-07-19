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Генсек ОАГ призвал страны организации объявить "Хезболлах" террористической группировкой

По словам Луиса Альмагро, движение совершает "преступления против человеческого достоинства"

ТАСС, 19 июля. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал страны этого объединения объявить ливанское шиитское движение "Хезболлах" террористической группировкой. С таким обращением он выступил в четверг на заседании Постоянного совета ОАГ в Вашингтоне, репортаж о котором размещен на сайте организации.

"Давайте возьмем на себя обязательство объявить "Хезболлах" террористической организацией, поскольку [это движение] совершает преступления против человеческого достоинства, которое мы защищаем в нашем полушарии", - заявил Альмагро, обращаясь к представителям государств - членов ОАГ. В настоящее время в это объединение входят все страны Западного полушария, за исключением Венесуэлы и Кубы.

Поводом к такому призыву со стороны генсека ОАГ стало принятое 18 июля властями Аргентины решение внесли "Хезболлах" в список организаций, связанных с террористической деятельностью. Данное решение означает, что банковские счета "Хезболлах" в аргентинских банках в случае обнаружения будут заморожены, а гражданам республики отныне запрещено поддерживать какие-либо контакты с членами этой группировки. Правительство Аргентины считает, что "Хезболлах" несет ответственность за теракт у посольства Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году, в результате которого 29 человек погибли, 242 пострадали, а также за взрыв у еврейского культурного центра в аргентинской столице, приведший к гибели 85 человек.

Помимо Аргентины, "Хезболлах" причислена к террористическим группировкам еще в двух странах ОАГ - Канаде и Соединенных Штатах.

Согласно заявлению Госдепартамента, противодействие "Хезболлах" будет обсуждаться 19 июля в Буэнос-Айресе на второй министерской встрече государств Западного полушария, посвященной борьбе с терроризмом. Какие именно государства будут участвовать в ней, не уточняется, однако первое такое мероприятие состоялось в Вашингтоне в декабре 2018 года. В нем, помимо США, приняли участие 12 стран, в том числе Аргентина, Канада и Колумбия.

Отряды "Хезболлах" с 2012 года сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Партия, которая представлена в парламенте Ливана 12 депутатами, также признана террористической организацией в Израиле и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Вашингтон, Тель-Авив и арабские нефтедобывающие монархии считают "Хезболлах" орудием иранского вмешательства на Ближнем Востоке. В странах ЕС террористическим признается военизированное крыло шиитской партии.

Теги
АргентинаКубаВенесуэлаАльмагро, Луис
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