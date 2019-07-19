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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

СМИ: Верховный суд Гибралтара продлил арест танкера Grace 1 до 15 августа

Данное решение было принято во время состоявшихся 19 июля коротких судебных слушаний, на которых не присутствовали СМИ

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Верховный суд Гибралтара предоставил властям этой заморской территории Великобритании право продлить пребывание под арестом танкера Grace 1 еще на 30 дней, до 15 августа. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Gibraltar Chronicle.

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О решении суда изданию сообщил генеральный прокурор Гибралтара Майкл Лламас. Данное решение, как отмечает газета, принято во время состоявшихся в пятницу коротких судебных слушаний, на которых не присутствовали СМИ.

Суд вынес это постановление спустя два дня после встречи главного министра Гибралтара Фабиано Пикардо с представителями властей Ирана, которая прошла в здании британского МИД в Лондоне в расчете на поиск путей по деэскалации напряженности в британо-иранских отношениях. В тот же день Пикардо обсудил данную тему и с главой британского правительства Терезой Мэй.

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ИранЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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