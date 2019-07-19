Швеция и Великобритания изучат возможности для совместной разработки военных самолетов

СТОКГОЛЬМ, 19 июля. /ТАСС/. Министры обороны Швеции и Великобритании Петер Хультквист и Пенни Мордонт подписали меморандум о взаимопонимании в вопросе изучения возможностей совместной разработки военных самолетов и их систем. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу правительственной канцелярией Швеции.

"Соглашение является отправной точкой для анализа предпосылок углубленного технического сотрудничества между странами в развитии военно-воздушной техники, включая шведский многоцелевой истребитель JAS-39 Gripen, - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ не предусматривает каких-либо долгосрочных обязательств и задуман лишь для констатации подходов к вопросу. Он не налагает на страны никаких ограничений в проведении аналогичных совместных изысканий с другими партнерами.

"Речь может идти о дальнейшем развитии имеющегося самолета, о новом самолете, о помощи друг другу с различными технологиями", - пояснил Хультквист в интервью телеканалу STV.

Срок действия меморандума - 10 лет. В пресс-релизе также говорится, что в случае, если Швеция решит приступить к полноценному двустороннему сотрудничеству в области разработок и закупок, должно быть подписано новое соглашение. Правительственная канцелярия подчеркивает, что в обозримом будущем JAS-39 Gripen будет продолжать составлять основу национальных ВВС.