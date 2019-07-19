Франция приветствует новое соглашение о перемирии на Украине

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. МИД Франции приветствовал заключение бессрочного перемирия в Донбассе на встрече контактной группы в Минске 17 июля. Соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства в пятницу.

"Франция приветствует соглашение, достигнутое заинтересованными сторонами 17 июля в Минске, о всеобъемлющем, устойчивом и неограниченном прекращении огня на востоке Украины, которое вступит в силу 21 июля", - сообщили в МИД, подчеркнув, что это соглашение должно пойти на пользу мирным гражданам.

В то же время министерство указало на необходимость "дальнейшего прогресса в области безопасности", в том числе за счет "выполнения обязательств по выводу тяжелых вооружений, разведению сил и разминированию". "Минские соглашения являются согласованной основой для урегулирования конфликта на востоке Украины и должны быть полностью выполнены", - говорится в заключении коммюнике.

Как сообщил 17 июля спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины по итогам заседания в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля 00 часов 01 минуты по киевскому времени. Помимо этого контактная группа подчеркнула необходимость "отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменения любого вида огня, включая снайперский, размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения", сказал Сайдик.