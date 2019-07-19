Президента ЮАР обвинили в намеренном введении депутатов в заблуждение по вопросу о деньгах

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Общественный защитник ЮАР Бусисиве Мквебане обвинила президента республики Сирила Рамапосу в намеренном введении в заблуждение депутатов парламента по вопросу о деньгах, полученных им на проведение избирательной кампании в 2017 году от компании African Global Operations, более известной под своим предыдущим названием Bosasa. Об этом независимый аудитор заявила в пятницу на специальном брифинге, который транслировал телеканал eNCA.

"Президент намеренно ввел в заблуждение парламент, отвечая на вопрос о пожертвовании, сделанном господином Уотсоном (генеральным директором Bosasa - прим. ТАСС). Это поведение не соответствует требованиям занимаемой им должности", - отметила Мквебане.

Споры вокруг связей Рамапосы и руководства Bosasa продолжаются с ноября 2018 года. Тогда лидер оппозиции ЮАР Ммуси Маймане во время парламентских дебатов попросил главу государства объяснить назначение платежа в 500 тыс. рандов (около $35 тыс.), поступившего годом ранее на доверительный счет, контролировавшийся его сыном Андилом Рамапосой. Сомнения в законности этой операции возникли в связи с репутацией компании, ранее уже фигурировавшей в ряде коррупционных скандалов.

Президент признал, что его сын занимается предпринимательской деятельностью, а заинтересовавший Маймане платеж был вознаграждением Bosasa за оказанные Рамапосой-младшим консультационные услуги. Однако спустя десять дней глава государства представил парламенту новую версию происхождения этих денег, объяснив их взносом на предвыборную кампанию, которую он вел в преддверии своего избрания новым лидером "Африканского национального конгресса" на съезде правящей партии в декабре 2017 года. В то время сам Рамапоса занимал пост вице-президента ЮАР.

Мквебане настаивает на том, что Рамапоса не должен был представлять парламенту заведомо недостоверную информацию. Кроме того, по словам общественного защитника, есть основания подозревать наличие в этом деле коррупционной составляющей, поскольку часть средств, предназначавшихся на указанную избирательную кампанию, в дальнейшем была перенаправлена на счет Фонда Сирила Рамапосы, а оттуда - на счета других сомнительных получателей.

"Рамапоса был обязан декларировать эти финансовые доходы как вице-президент вне зависимости от того, предназначались ли они ему лично", - подчеркнула Мквебане. Она потребовала от президента в течение 30 дней отчитаться о расходовании всех средств, поступивших в его распоряжение в качестве пожертвований, а от прокуратуры - в этот же срок начать расследование по делу о возможном отмывании денег, опираясь на информацию, представленную в ее докладе.