Тимошенко предложила список приоритетных законопроектов для коалиции в новой Раде

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко представила в пятницу пакет законопроектов "Восемь законов за 100 часов" для предполагаемой коалиции в Верховной раде нового состава. Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

"В новом парламенте "Батькивщина" прежде всего предлагает принять закон о справедливой цене на газ, - говорится в сообщении. - Юлия Тимошенко настаивает на том, чтобы рентабельность газодобывающих предприятий была ограничена до 30%".

Вторым и третьим шагами, как отметили в пресс-службе, должно стать принятие законов об обязательном медицинском страховании и гарантированной пенсии, которая будет не ниже прожиточного минимума - на уровне 3094 гривен ($119). Кроме того, в список приоритетов включены законопроекты, предусматривающие поддержку молодых родителей, мораторий на продажу земли, "деофшоризацию", изменение налогового кодекса.

"Восьмым в списке, но не по важности, Юлия Тимошенко назвала проект закона об отсутствии срока давности для преступлений, состоящих в наживе на войне. Он будет предусматривать жесткое наказание для тех, кто агрессию РФ против Украины использовал для личного обогащения", - добавили в партии.

Выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля. Согласно последнему опросу, проведенному Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко с 3 по 10 июля, в Раду проходит только четыре партии. Президентская партия "Слуга народа" сохраняет лидерство с 42,5%, вторую позицию занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 15,1%. За ней с отставанием почти вдвое идет партия Порошенко "Европейская солидарность" с 8,1%. Четверку замыкает "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 7,6%. Партия "Голос" Вакарчука, согласно этому опросу, не сможет преодолеть пятипроцентный барьер.