Южная Осетия просит Россию признать геноцид осетин со стороны Грузии

ЦХИНВАЛ, 19 июля. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии в пятницу единогласно принял обращение к Совету Федерации, Госдуме РФ и президенту России о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны националистов Грузии.

Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев в ходе сессии подчеркнул важность документа, отметив, что текст принятого обращения будет доработан экспертами и в понедельник направлен в Совет Федерации, Государственную думу и президенту Российской Федерации.

"Политическое противостояние народа Южной Осетии и идеологии грузинского национализма в период распада Российской Империи в 1917 году потребовало от руководителей национального движения Южной Осетии действий правого характера, направленных на отстаивание законных прав своего населения", - процитировал текст обращения председатель парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ Амиран Дьяконов, который вынес вопрос на сессию. Он отметил, что формальным поводом для грузинской агрессии послужил приказ ревкома Южной Осетии от 8 июня 1920 года о провозглашении Советской власти в Южной Осетии и присоединении к Советской России. "Уже 12 июня 1920 года грузинская армия под командованием полковника Чхеидзе начала карательную операцию против южных осетин. Грузинские войска сожгли практически все осетинские села от Цхинвала до северного селения Рук, вырезали население, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков", - сказал Дьяконов.

Согласно историческим данным, в результате геноцида, осуществленного грузинскими националистами в 1920 году, погибло 5279 осетин, каждый третий среди них ребенок (1844). Еще 15 тысяч осетин погибло во время изгнания от холода, голода и различных болезней. Всего в период геноцида была истреблена 21 тысяча человек, сожжено более 100 осетинских селений, материальные убытки населения Южной Осетии составили 3,5 миллиона золотых рублей. Более 50 тыс. человек стали беженцами, перейдя через перевалы на Северный Кавказ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал события 1920 года в Южной Осетии и 1918 года в Абхазии геноцидом. А также напомнил про сталинские чистки в республиках, которые по факту были продолжением уничтожения народов, отказавшихся покоряться грузинской власти.

В 2020 году Южная Осетия отметит столетие геноцида осетин, совершенного правительством независимой Грузинской демократической республики в 1919-1920 годах. Власти республики создали специальную комиссию, которая разрабатывает к этой дате план мероприятий.