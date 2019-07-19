Правительство Нидерландов признало частичную ответственность за события в Сребренице

ГААГА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов признало, что несет частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман, пытавшихся укрыться на базе голландских миротворцев после падения Сребреницы в июле 1995 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства обороны Нидерландов.

Ранее в пятницу Верховный суд страны постановил, что власти несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман, выдворенных голландскими военнослужащими с миротворческой базы ООН, и должны компенсировать 10% ущерба родственникам погибших.

"Правительство признает вердикт Верховного суда, - отметили в оборонном ведомстве. - Соответственно, государство признает свою ответственность за ущерб в соответствии с решением инстанции".

Процесс в Нидерландах был инициирован организацией "Матери Сребреницы", объединяющей родственников жертв трагедии. В июле 2014 года окружной суд Гааги постановил, что государство несет ответственность лишь за гибель чуть более 300 человек, которые находились на базе и которые были выданы сербским войскам. Апелляцию на решение подали и родственники, и государство. Родственники утверждали, что голландские власти несут ответственность за гибель гораздо большей группы людей. Государство считало, что ответственность несет ООН, под руководством которой действовала миротворческая миссия.