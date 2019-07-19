Суд в Киеве продлил арест Вышинского

КИЕВ, 19 июля /ТАСС/. Суд в Киеве в пятницу продлил арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября этого года. Такое решение огласила председательствующая судья Подольского районного суда.

"Коллегия судей не находит оснований для удовлетворения ходатайства защиты о замене избранной меры пресечения", - зачитала судья решение, добавив, что оно может быть обжаловано в течение семи дней со дня оглашения.

Следующее заседание назначено на 15:00 16 сентября.