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Арест главреда "РИА Новости Украина"
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Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Главред агентства "РИА Новости Украина" пробудет под стражей как минимум до 19 сентября
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский Петр Сивков/ТАСС
Описание
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 19 июля /ТАСС/. Суд в Киеве в пятницу продлил арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября этого года. Такое решение огласила председательствующая судья Подольского районного суда.

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"Коллегия судей не находит оснований для удовлетворения ходатайства защиты о замене избранной меры пресечения", - зачитала судья решение, добавив, что оно может быть обжаловано в течение семи дней со дня оглашения.

Следующее заседание назначено на 15:00 16 сентября.

Теги
УкраинаАрест главреда "РИА Новости Украина"
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