СМИ: Трамп может посетить Нью-Дели в ноябре или начале января 2020 года

ТАСС, 19 июля. Власти Индии и США изучают возможность организации визита американского лидера Дональда Трампа в Нью-Дели в ноябре 2019-го или в начале января 2020 года. Визит может послужить разрешению торговых споров и ситуации вокруг двусторонних пошлин. Об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источник.

Перед возможной встречей ожидается проведение переговоров в формате "два плюс два" между министрами иностранных дел и обороны в сентябре в Вашингтоне, а также общение Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Генассамблеи ООН в этом же месяце. Также возможна встреча Трампа и Моди на саммите G7 в августе во Франции.

Однако, по данным источника газеты, обсуждение возможности визита Трампа в Индию находится на ранних стадиях, и его исход будет зависеть от итогов предварительных торговых переговоров между странами, а также достижения соглашения по вопросу доступа товаров американского производства на индийский рынок. Отмечается, что в скором времени индийская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих проблем.

Камнем преткновения при организации визита американского лидера в Нью-Дели может стать решение Индии о приобретении российских зентино-ракетных систем (ЗРС) С-400, поставки которых ожидаются в 2023 году.

Торговый спор между США и Индией

4 июля США обратились с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными Индией дополнительными пошлинами на ряд американских товаров в ответ на повышение Вашингтоном тарифов на индийские сталь и алюминий. Американская сторона расценивает индийские дополнительные пошлины, установленные с июня 2018 года по июнь 2019 в отношении ряда американских товаров как нарушение положений Генерального соглашения о тарифах и торговле от 1994 года и несправедливую дискриминацию производителей США. Индия заявила, что ее действия разрешены соглашением ВТО о защитных мерах. США с этой аргументацией не согласны.

Власти Индии заявили в июне о планах дополнительно повысить пошлины на десятки наименований товаров из США, в том числе на нут - до 60% - и чечевицу - до 30%. Кроме того, планируется повышение пошлин на некоторые виды миндаля, грецкие орехи, яблоки и груши, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, трубы и некоторые другие металлоизделия.

Ранее США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. В ряде других стран, в том числе в Индии, также негативно восприняли действия Вашингтона.

Покупка Индией С-400

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.