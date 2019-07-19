Денисова сообщила, что ее личное поручительство по украинским морякам передано в МИД РФ

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о передаче в МИД РФ ее личного поручительства в отношении 24 украинских моряков.

"Только что временно поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова относительно моего личного поручительства в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО", - написала она в Facebook в пятницу.