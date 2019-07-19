Украинский юрист Портнов обвинил руководство Укрэксимбанка в хищениях в пользу Порошенко

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов обвинил руководство украинского государственного банка Укрэксимбанк в организации преступных схем в пользу компаний, связанных с экс-президентом страны Петром Порошенко.

"Банк возглавляет родственник Порошенко, который, создав устойчивую преступную организацию, за счет государства рассрочил и списал кредиты подконтрольных Порошенко компаний "Богдан Моторз", автомобильной группы Богдан и автосборочного завода N2", - сообщил юрист в Facebook.

По его словам, организаторы таких схем снижали кредитные ставки для компаний Порошенко до 0,09% годовых, а также "украли кредитные деньги". По оценке Портнова, общая сумма хищений достигает 2 млрд гривен (около $77 млн).

Юрист сообщил, что ожидает реакции от правоохранительных органов и что он будет добиваться "возвращения государству украденных средств и активов".

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила в пятницу, что детективы НАБУ, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещениях "Автомобильная компания" Богдан Моторс ", в том числе в клубе "5 элемент", которые могут быть связаны с Порошенко. Предварительная правовая квалификация в рамках данного дела осуществляется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением").

Кроме того, эти правоохранительные структуры в пятницу сообщили о проведении обысков в офисе инвестгруппы ICU - компании, которая управляет активами Порошенко. В пресс-службе добавили, что дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением") расследуется с марта 2017 года.