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Зеленский уволил 11 послов Украины

В это число входит посол Украины в США Валерий Чалый
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Gleb Garanich
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства в пятницу.

"Освободить Чалого Валерия Алексеевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки", - говорится в одном из документов.

Зеленский также освободил от занимаемых должностей посла Украины в Марокко Ярослава Коваля, посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили Юрия Дюдина, посла в Армении Петра Литвина, посла в Иордании Сергея Пасько, посла в Южно-Африканской Республике Тараса Кузьмича, посла в Туркменистане Валентину Шевалеву, посла на Кипре Бориса Гуменюка, посла во Вьетнаме и Камбодже Алексея Шовкопляса.

Кроме того, президент освободил Валерия Александрука от должности посла Украины в Нигерии, Гане, Республиках Бенин и Сьерра-Леоне, а Татьяну Ижевскую - от должности посла в Ватикане и при Суверенном военном ордене Госпитальеров Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Зеленский решил сменить 12 послов страны, параллельно с этим проводя работу "по подбору и оформлению новых послов".

После победы на президентских выборах весной этого года Зеленский активно проводил кадровые перестановки, которые в первую очередь коснулись глав областных администраций и руководства Службы безопасности Украины. При этом Верховная рада неоднократно проваливала голосование по вопросу увольнения главы МИД Павла Климкина.

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