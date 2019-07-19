Reuters: Белый дом заявил о наличии "явных доказательств" того, что США сбили БПЛА Ирана

ТАСС, 19 июля. Соединенные Штаты отвергают заявления Ирана о том, что распространенная США информация о сбитом американскими ВС 18 июля в Ормузском проливе беспилотнике Ирана не соответствует действительности. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, американские власти "имеют явные доказательства" того, что БПЛА Ирана был сбит Вооруженными силами США. Также чиновник предупредил Тегеран, что в случае нового приближения иранских беспилотников к американским кораблям, "они вновь будут сбиты".

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг БПЛА Ирана, который, по версии американского военного командования, подлетел к нему слишком близко. По словам президента, иранский аппарат "игнорировал многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю, а также "угрожал безопасности корабля и его экипажа". В пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя высказывания американского лидера, указал, что Тегеран не терял ни одного беспилотного летательного аппарата ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.