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Политический кризис в Венесуэле

США вводят новые санкции против должностных лиц Венесуэлы

При этом вице-президент США Майкл Пенс не уточнил, кого именно Вашингтон вносит в черные списки

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Американская администрация вводит новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считает виновными в нарушении прав человека. Об этом сообщил в пятницу вице-президент США Майкл Пенс.

"Сегодня США объявили о новых санкциях в отношении официальных лиц Венесуэлы, ответственных за угнетение и пытки мирных венесуэльских граждан", - написал заместитель главы американской администрации в своем Twitter. Он не уточнил, кого именно власти США вносят в черные списки. Ни Госдепартамент, ни Минфин в пятницу не объявляли о расширении своих санкционных списков по Венесуэле.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПенс, Майкл (Майк)
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