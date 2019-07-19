США вводят новые санкции против должностных лиц Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Американская администрация вводит новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считает виновными в нарушении прав человека. Об этом сообщил в пятницу вице-президент США Майкл Пенс.

"Сегодня США объявили о новых санкциях в отношении официальных лиц Венесуэлы, ответственных за угнетение и пытки мирных венесуэльских граждан", - написал заместитель главы американской администрации в своем Twitter. Он не уточнил, кого именно власти США вносят в черные списки. Ни Госдепартамент, ни Минфин в пятницу не объявляли о расширении своих санкционных списков по Венесуэле.