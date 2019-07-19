Президент ЮАР огорчен обвинениями общественного защитника в свой адрес

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса огорчен тем, что общественный защитник Бусисиве Мквебане, обвинившая его в намеренном введении в заблуждение депутатов парламента по вопросу о деньгах, полученных им на проведение избирательной кампании в 2017 году, не приняла во внимание ранее высказанные им в свою защиту аргументы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении администрации главы государства.

Согласно тексту коммюнике, 27 июня президент направил общественному защитнику свои возражения на полученное ранее уведомление с содержащимися там предварительными выводами ее расследования. Они касались как содержательной части, так и правовой оценки его действий.

"Однако после беглого прочтения окончательного текста доклада складывается ощущение, что, к сожалению, ответ президента на уведомление не был принят во внимание", - подчеркивается в заявлении.

Президент пообещал принять окончательное решение по поводу выдвинутых против него обвинений после детального ознакомления с этим документом.