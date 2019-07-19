Глава ДНР усомнился в способности Киева установить полноценное перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин усомнился в способности Киева прекратить обстрелы, что позволило бы с 21 июля установить полноценное перемирие.

"На фоне мирной акции, инициированной жителями двух республик, и достигнутых договоренностей в Минске о бессрочном прекращении огня у нас продолжаются обстрелы, в результате которых гибнут люди, - говорится в пятницу в заявлении на сайте главы республики. - Подобное поведение дает нам основания ставить под сомнение возможность воплощения договоренности о перемирии с 21 июля. Мы призываем Киев и мировую общественность остановить убийство жителей Донбасса".

Пушилин отметил, что события, происходящие в настоящее время в Донбассе, подтверждают неспособность президента Украины Владимира Зеленского обеспечить мир. "Зеленский либо не в состоянии контролировать украинскую армию, либо целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса", - подчеркнул он.

Глава ДНР напомнил, что в четверг подразделения Вооруженных сил Украины в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Веселое. Под обстрелом украинской армии оказались детские сады - два прямых попадания. Накануне в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщили, что украинские силы обстреляли территорию республики из минометов, в результате чего была ранена мирная жительница. Позже она скончалась в больнице.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта, но в ту же ночь его нарушили украинские силовики. Участникам Контактной группы на встрече в Минске 17 июля удалось договориться о новом перемирии. Режим тишины должен быть установлен с 21 июля.