Консервативная партия Эстонии призвала президента страны уйти в отставку

ТАЛЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме призвал в пятницу президента страны Керсти Кальюлайд подать в отставку после того, как она выступила с резкой критикой в адрес консерваторов.

"Этот человек [президент Керсти Кальюлайд] не понимает, кто она, какую должность она занимает, какие у нее полномочия и обязанности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой КНП.

"В политике могут быть разные мировоззрения, но в политике ничего не делается со слепой ненавистью. Керсти Кальюлайд должна уйти в отставку", - указано также в тексте.

В четверг Кальюлайд в интервью, опубликованном в американском журнале Foreign Policy заявила, что "ненавидит" партию КНП "за их поведение". Она пояснила, что звучащие иногда из уст политиков КНП критические высказывания в адрес женщин, а также представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций и других рас - "это не та точка зрения, которую мы разделяем в Эстонии".

В начале мая Март Хельме заявил, что Кальюлайд повела себя как "поддавшаяся эмоциям женщина" - 29 апреля она покинула зал во время церемонии, когда присягу приносил министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик, которого подозревали в домашнем насилии. Позднее Куузик подал в отставку на фоне этих обвинений.