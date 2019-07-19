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США призвали к справедливому исполнению решения ЕСПЧ по делу "Рустави 2"

Свобода слова и разнообразие СМИ являются основой демократии, отметили в посольстве США в Грузии

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки внимательно следят за ситуацией вокруг грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и призывают к его исполнению в справедливой и аполитичной обстановке. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении посольства США в Грузии.

"Мы внимательно следим за ситуацией, создавшейся вокруг решения Европейского суда по правам человека по делу о "Рустави 2" от 18 июля. Свобода слова и разнообразие СМИ являются основой демократии. Мы призываем, чтобы решение суда исполнилось справедливо, аполитично, и чтобы была обеспечена возможность множества мыслей в СМИ", - сказано в заявлении, где также подчеркивается, что США продолжают поддержку защиты свободы слова в Грузии.

ЕСПЧ в четверг опубликовал решение, в котором говорится, что он не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле "Рустави 2". Помимо всего прочего, суд снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телекомпания полностью должна была отойти к бизнесмену Кибару Халваши.

Минюст Грузии в четверг исполнил решение Верховного суда на основе вердикта ЕСПЧ и переоформил 60% доли телеканала на Халваши, а 40% - на его компанию "Панорама". Сразу после этого Халваши принял решение уволить с поста гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию и назначить вместо него своего адвоката Паату Салию, который уже встретился с журналистами "Рустави 2" и обещал им полную редакционную свободу.

Экс-министр обороны Грузии, член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе внес сомнение в искренность судей ЕСПЧ и не исключил вмешательства основателя и председателя правящей партии страны "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, а также российских властей в решение суда по "Рустави 2". Другие представители оппозиции выразили категорическое несогласие с Барамидзе, заявив, что нельзя подвергать сомнению решение ЕСПЧ, если оно не нравится.

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