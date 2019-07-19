Телеканал опубликовал свидетельства того, что США не сбивали иранский дрон

ТАСС, 19 июля. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) распространил в пятницу видеозапись, сделанную с иранского боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), якобы сбитого американцами 18 июля в Ормузском проливе. Как сообщил иранский телеканал Press TV, на кадрах видно, что иранский дрон выполнил свою миссию в заданном районе и возвратился на базу до прибытия военного корабля ВМС США, с которого он будто бы был сбит.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе БПЛА Ирана, который, по версии американского военного командования, подлетел к нему слишком близко. По словам президента, иранский аппарат "игнорировал многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю, а также "угрожал безопасности корабля и его экипажа".

В пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя высказывания американского лидера, указал, что Тегеран не терял ни одного беспилотного летательного аппарата ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще.